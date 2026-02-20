Ligue 1 Lens-Monaco sfida d’alta quota e il PSG ospita il Metz
Il match tra Lens e Monaco si è concluso con una vittoria combattuta, causata da una difesa che ha concesso troppo spazio agli avversari nel primo tempo. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso, con molti tifosi che hanno assistito a un incontro ricco di emozioni e occasioni da goal. Intanto, il PSG si prepara ad affrontare il Metz in una sfida che potrebbe influenzare la classifica. La giornata promette altri colpi di scena.
Il palcoscenico della Ligue 1 si accende per un sabato di grande intensità, con tre sfide che promettono di delineare nuovi rapporti di forza nella massima serie francese. Oggi, 21 febbraio, l’attenzione è rivolta alla rincorsa per l’Europa e alla lotta per il vertice, in una giornata dove il fattore campo giocherà un ruolo determinante per le ambizioni dei club coinvolti. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 17:00 Lens – Monaco Squadra casa vince almeno un tempo 21022026 19:00 Tolosa – Paris FC Multigol 2 – 4 21022026 21:05 Paris Saint Germain – Metz Squadra casa segna in entrambi i tempi Il pomeriggio si apre allo Stade Bollaert-Delelis, uno dei campi più caldi di Francia, dove il Lens ospita il Monaco.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Allarme Psg: a quattro giorni dal playoff di Champions, i campioni di Francia crollano contro il Rennes reduce da quattro sconfitte in tutte le competizioni. Ora il Lens può riprendersi la vetta della Ligue 1 - facebook.com facebook