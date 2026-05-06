Velocità sulla fascia, potenza al centro. Arriva su Ultimate Team “Dominio del terzino”, una nuova Evoluzione progettata per trasformare i terzini destri in centrali difensivi moderni e insuperabili. Ecco come sfruttare questo potenziamento per rivoluzionare la tua retroguardia. EA Sports lancia una sfida intrigante che permette di cambiare pelle ai propri giocatori. “Dominio del terzino” non si limita a migliorare le statistiche, ma aggiunge il ruolo di DC a giocatori che solitamente agiscono sulla corsia laterale, permettendo esperimenti tattici finora impossibili. Hai a disposizione circa 17 giorni per attivare questa trasformazione e dare una nuova identità alla tua difesa.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “DOMINIO DEL TERZINO”: L’EVOLUZIONE CHE CREA DIFENSORI IBRIDI (fullback takeover)

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