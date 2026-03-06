FC 26 Nuova Evoluzione | Aumento di livello DC – Crea il difensore perfetto! CB level up

È stato annunciato un nuovo potenziamento per il reparto difensivo, denominato FC 26 Nuova Evoluzione. Questo aggiornamento consente di aumentare il livello dei difensori centrali, rendendoli più efficaci in fase di reazione e lettura delle azioni avversarie. La modifica mira a migliorare la solidità della linea difensiva, trasformando un difensore centrale in un vero e proprio muro invalicabile.

Dettagli e Scadenze. Tempo rimasto: 17 giorni circa.. Ripetibile: 2 volte.. Costo: Gratis.. Requisiti di Selezione. Ruolo: DC.. OVR max: 87.. Velocità max: 94.. Stili di gioco max: 10.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti Ottenuti. L'upgrade trasforma la carta in un elemento d'élite per la difesa: Piede Debole: Boost incredibile di +4 stelle.. Upgrade Difensivo: +6 a Intercettazioni, Lettura difensiva, Contrasto in piedi e Scivolata.