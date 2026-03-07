FC 26 Nuova Evoluzione | Terzino festaiolo – Da argento a incubo delle fasce

Durante le celebrazioni di FUT Birthday, è stato introdotto un aggiornamento per i terzini, che permette alle carte “Non rare” del Tour Mondiale di ottenere un potenziamento speciale. Questo cambio trasforma i terzini in giocatori più dinamici e veloci, pronti a coprire rapidamente la fascia laterale. L’aggiornamento mira a migliorare le prestazioni difensive e offensive di questi calciatori nel gioco.

Per le celebrazioni di FUT Birthday, arriva un potenziamento specifico per i terzini che trasforma le carte "Non rare" del Tour Mondiale in motori instancabili per la tua fascia. Con un boost di +20 alla velocità e +25 alle statistiche difensive, il salto di qualità è clamoroso. Dettagli e Costi. Tempo rimasto: 17 giorni circa.. Costo: 65.000 crediti o 450 FC Points.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. Posizione: TS (LB) o TD (RB).. Escluso: DC (CB).. OVR max: 88.. Stili di gioco: Max 10 (Base), Max 1 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Upgrade Principali (Focus Difesa e Spinta). Questa EVO non si limita a migliorare la fase difensiva, ma potenzia drasticamente la tecnica palla al piede: Tecnica: +4 Mosse abilità e +3 Piede debole (Max 4).