Il trekking gratuito alla scoperta del bosco di Soana tra laboratori itineranti e degustazioni

Domenica 29 marzo alle 9 si terrà un'escursione intitolata “Soana, il bosco che racconta” nel bosco di Soana, a San Lorenzo Nuovo. L'evento, gratuito, prevede un percorso ad anello tra campi e querceti, con laboratori itineranti e degustazioni lungo il tragitto. L'iniziativa invita i partecipanti a scoprire il paesaggio naturale locale attraverso un itinerario che combina camminate e attività pratiche.

Domenica 29 marzo, alle ore 9, è organizzata un'escursione dal titolo “Soana, il bosco che racconta”: un percorso ad anello tra campi e querceti nel bosco di Soana, a San Lorenzo Nuovo. Il ritrovo per la partenza è fissato al parcheggio in località Santa Maria. La lunghezza dell'escursione (di livello semplice) è di 7,5 chilometri, con una durata prevista di 3 ore e 30 minuti. Si consiglia un abbigliamento da trekking adatto alla stagione. Durante l'escursione è anche previsto un laboratorio naturalistico itinerante “Imparare a leggere il bosco”, a cura delle guide ambientali di Four Seasons natura e cultura. Al termine della passeggiata è poi organizzata una presentazione e una degustazione dei prodotti delle fattorie di Maremma e dell'Apicoltura Otel Constantin Relu. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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