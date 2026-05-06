Farmacisti ICare Posti al Pucciniano

iCare ha aperto un bando pubblico rivolto ai farmacisti per la formazione di una graduatoria finalizzata a future assunzioni a tempo indeterminato eo determinato, sia a tempo pieno che parziale. La selezione si basa su titoli e prove d’esame e riguarda posti presso il Pucciniano. La procedura mira a coprire le esigenze di personale farmacista in diverse modalità contrattuali.

BANDO FARMACISTI ICARE iCARE ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato eo determinato pieno eo parziale di farmacisti collaboratori, inquadrati al primo livello del C.C.N.L. Assofarm. La scadenza per la presentazione delle domande, da inoltrare seguendo le specifiche indicazioni, è fissata per il 26 maggio 13. https:www.icareviareggio.it AMMINISTRATIVO FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO Selezione per assunzione a tempo determinato, anche a carattere stagionale, di 1 unità di personale con profilo di IMPIEGATOA AMMINISTRATIVOA. Scadenza 11052026 https:tinyurl.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Farmacisti ICare. Posti al Pucciniano Notizie correlate I farmacisti al fianco dei cittadini, screening gratuiti al Mondello Festival: "Prevenire prima che curare"Sport, salute e prevenzione sul territorio delle principali malattie cardiovascolari: un’unione che prende forma a Palermo attraverso i farmacisti e... Leggi anche: Festival Pucciniano, musica maestro!