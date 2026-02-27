Al Festival Pucciniano un pubblico di appassionati si è radunato per ascoltare le performance dedicate al compositore. Fabrizio Miracolo, avvocato con esperienza, ha partecipato all’evento portando un chiodo che ha attirato l’attenzione dei presenti. La manifestazione si svolge regolarmente, attirando artisti e spettatori interessati alla musica e all’opera lirica.

L’ossessione supera il talento. Fabrizio Miracolo è un avvocato esperto e navigato, con un chiodo fisso che accompagna tutte le sue giornate: la Fondazione Festival Pucciniano, un’istituzione no-profit fondata a Viareggio nell’ormai lontano 1990 e votata all’organizzazione del celeberrimo Festival di Torre del Lago, di cui Fabrizio è il presidente da un anno e mezzo. «Il mio cervello non è mai fermo perché la Fondazione mi offre stimoli continui - sottolinea - sono sì un avvocato, ma colpito e travolto appieno da una passione a livello emotivo che mi scuote, regalandomi adrenalina». Con il braccio destro Angelo Taddeo e il fidatissimo Stefano Coluccini Miracolo è un presidente super indaffarato nella preparazione della 72esima edizione (17 luglio-5 settembre 2026), fiore all’occhiello di Torre del Lago, un’eccellenza viareggina e toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

