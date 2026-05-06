In Italia, circa il 75% delle farmacie offre servizi medici e diagnostici avanzati, permettendo ai cittadini di effettuare esami senza recarsi in strutture specializzate. Tra le prestazioni più comuni ci sono test rapidi, analisi del sangue e monitoraggi della pressione. Questi servizi sono disponibili direttamente nel punto vendita, senza bisogno di appuntamenti, rendendo più accessibili alcune verifiche mediche di base.

? Cosa scoprirai Come cambiano i servizi diagnostici nella farmacia sotto casa?. Quali esami medici avanzati si possono fare direttamente in farmacia?. Perché chi vive in montagna rischia di avere cure diverse?. Come influisce il consiglio del farmacista sul risparmio sui medicinali?.? In Breve L'80% delle farmacie offre controlli per colesterolo e glicemia ai propri clienti.. Oltre il 70% dei punti vendita esegue elettrocardiogrammi e monitoraggi holter.. Il 40% dei cittadini tra 51 e 74 anni partecipa agli screening oncologici.. Maria Grazia Vacchina segnala criticità logistiche per le farmacie in Valle d'Aosta.. Roma ospita l’VIII Rapporto sulla Farmacia presentato da Cittadinanzattiva e Federfarma, rivelando come il presidio sanitario di prossimità stia trasformando radicalmente la gestione della salute quotidiana per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmacie, 3 su 4 offrono già servizi medici e diagnostici avanzati

16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI)

Notizie correlate

Malattia di Fabry, Motta (UniMi): “Aumentare consapevolezza tra medici per ridurre ritardi diagnostici”(Adnkronos) – La malattia di Fabry "è una patologia genetica rara e ancora poco conosciuta.

Open day sulla Psoriasi: in programma una giornata dedicata a servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativiANCONA - L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, aderisce all’(H) Open Day dell’11 marzo, promosso dalla Fondazione Onda Ets: una giornata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Presentato il Rapporto annuale sulla farmacia, che si conferma sempre più presidio di salute; Uso dei farmaci in Italia: i nuovi dati AIFA regione per regione; Farmacie e Ambu-fest aperti a Roma (e nei dintorni) venerdì 1°maggio: l’elenco e gli indirizzi delle strutture di turno; Farmacia News.

Test, vaccini e telemedicina, 9 farmacie su 10 offrono servizi extraDai vaccini alla misurazione della pressione, nove farmacie su dieci offrono servizi aggiuntivi alla vendita di farmaci e tre su quattro hanno anche locali separati per erogare questi servizi specific ... ansa.it

Farmacie, non solo farmaci: in oltre 1 su 3 screening e vacciniI cittadini confermano la loro fiducia nella farmacia come luogo di accesso per informazioni e servizi, in particolare rispetto ai temi della prevenzione e dei farmaci equivalenti. Inizia così il ... tg24.sky.it

Federfarma. . In questo numero: VIII Rapporto farmacie, Gemmato: “Presidi strategici per il cittadino”; VIII Rapporto farmacie, Petrosillo: “Rurali integrate nel nuovo modello territoriale”; Cosmofarma 2026, PNRR e SSN al centro del convegno Sunifar e Fondazi - facebook.com facebook