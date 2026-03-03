Open day sulla Psoriasi | in programma una giornata dedicata a servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi

L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche partecipa all'(H) Open Day sulla Psoriasi, in programma l’11 marzo, promosso dalla Fondazione Onda Ets. Durante questa giornata, saranno disponibili servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alla psoriasi, per chi desidera approfondire le proprie conoscenze o ricevere controlli senza costi. L’evento si svolgerà presso le strutture dell’ospedale regionale.

ANCONA - L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, aderisce all'(H) Open Day dell'11 marzo, promosso dalla Fondazione Onda Ets: una giornata interamente dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi.La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il.

