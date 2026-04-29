Malattia di Fabry Motta UniMi | Aumentare consapevolezza tra medici per ridurre ritardi diagnostici

La malattia di Fabry è una condizione genetica rara che ancora suscita poca conoscenza tra i professionisti sanitari. Un esperto dell'Università di Milano ha sottolineato come uno degli obiettivi principali sia migliorare la formazione medica per ridurre i ritardi nella diagnosi. La diagnosi precoce rappresenta un passo importante per garantire un intervento tempestivo e appropriato.

(Adnkronos) – La malattia di Fabry "è una patologia genetica rara e ancora poco conosciuta. Proprio per questo, il primo passo fondamentale è aumentare la consapevolezza tra medici e operatori sanitari. Questo lavoro deve partire dalla comunità scientifica, coinvolgendo le società scientifiche, le facoltà di medicina e le scuole di specializzazione, così da formare professionisti in grado di riconoscere precocemente la malattia". Lo ha detto Irene Motta, professoressa associata di Medicina interna all'università degli Studi di Milano, intervenuta alla presentazione – oggi a Roma – della campagna 'She SpeaXX', promossa da Chiesi Global Rare Diseases con la partecipazione di Aiaf.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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