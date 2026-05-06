Farmaceutica Chinni Ucb | Concetto di innovazione evolve in sanità partecipata

Il rappresentante di un'azienda farmaceutica ha dichiarato che l’idea di innovazione nel settore sanitario si è trasformata nel tempo, influenzando profondamente il trattamento di molte malattie. La discussione si concentra su come le nuove strategie e approcci coinvolgano sempre più le persone nel processo decisionale e nelle pratiche cliniche. La riflessione riguarda anche il ruolo crescente di modalità partecipative nella ricerca e nello sviluppo delle cure.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - “Il concetto di innovazione al quale siamo abituati ha cambiato radicalmente la storia di moltissime malattie. Oggi però, ancor più che in passato, abbiamo bisogno di evolvere: passare dal concetto di centralità del paziente a quello di ‘sanità partecipata'. Si tratta dell'idea che il coinvolgimento del paziente debba avvenire in tutte le fasi della catena del valore del farmaco, dalla ricerca fino alla commercializzazione. È proprio ascoltando i bisogni reali di chi vive quotidianamente l'esperienza della malattia che si ottengono le informazioni necessarie per produrre farmaci, servizi e approcci sempre più in linea con le necessità delle persone”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica, Chinni (Ucb): "Concetto di innovazione evolve in sanità partecipata" Notizie correlate Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara. Leggi anche: Farmaceutica, Alparone (Lombardia): "L'innovazione sceglie Milano" Tutti gli aggiornamenti Farmaceutica, Chinni (Ucb): Concetto di innovazione evolve in sanità partecipataIl concetto di innovazione al quale siamo abituati ha cambiato radicalmente la storia di moltissime malattie. Oggi però, ancor più che in passato, abbiamo bisogno di evolvere: passare dal concetto di ... adnkronos.com Farmaceutica, Chinni Modificare il payback per attrarre investimentiROMA (ITALPRESS) - Sul tema della sostenibilità Ucb agisce seguendo l’orientamento di creare valore per i pazienti, per le comunità in cui operiamo, per le persone che lavorano nella nostra azienda, ... notizie.tiscali.it