Ambra Orfei, ex artista circense, ha raccontato alcuni aspetti della personalità di Moira, descrivendola come molto accentratrice e affabile con chi le era vicino, ma difficile da avvicinare se non le si era simpatici. Ha anche ricordato un episodio in cui suo padre è stato costretto a sparare durante un attacco di un leone, dopo essere stato aggredito. Oggi, a 59 anni, si dedica a un’attività che gestisce autonomamente, dopo la perdita del marito.

Ambra Orfei ha fatto parte della grande famiglia di circensi famosi in tutto il mondo. Oggi a 59 anni si occupa di tutt’altro, ha una attività che gestisce da sola “da quando mio marito purtroppo non c’è più”. L’ex cavallerizza, circense e anche donna di spettacolo si è raccontata a Il Corriere della Sera. “Crescere in un circo è stato come vivere nel paese dei balocchi, andavo a dare il pane agli elefanti, giocavo con gli scimpanzé, accarezzavo i leoni. Sembrava di stare sempre in vacanza”, ha affermato. Il ricordo va naturalmente all’illustre parente Moira Orfei: “Come tutte le primedonne, Moira era molto accentratrice. Era piena di voglia di vivere, eccentrica, colorata, molto simpatica con le persone a cui voleva bene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Moira era molto accentratrice, simpatica con le persone a cui voleva bene. Ma se gli eri antipatico era faticosa, difficile. Papà aggredito da un leone ha dovuto sparare”: così Ambra Orfei

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