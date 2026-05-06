Far Away | da domani l’uscita ufficiale del nuovo singolo di Salvatore Petrotto

Da palermotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani sarà disponibile su tutte le principali piattaforme musicali internazionali il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, violinista e cantante. Il brano si intitola “Far Away” ed è stato annunciato come l’uscita ufficiale globale. La pubblicazione è molto attesa, considerando il coinvolgimento del musicista e l’anticipazione diffusa sui canali social. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Grande attesa per l’uscita ufficiale globale di “Far Away”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, disponibile da domani su tutte le principali piattaforme musicali internazionali. Dopo l’anteprima pubblicata nei giorni scorsi su Sheet Music Direct, Sheet Music.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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