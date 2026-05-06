Far Away | da domani l’uscita ufficiale del nuovo singolo di Salvatore Petrotto

Da domani sarà disponibile su tutte le principali piattaforme musicali internazionali il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, violinista e cantante. Il brano si intitola “Far Away” ed è stato annunciato come l’uscita ufficiale globale. La pubblicazione è molto attesa, considerando il coinvolgimento del musicista e l’anticipazione diffusa sui canali social. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Grande attesa per l’uscita ufficiale globale di “Far Away”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, disponibile da domani su tutte le principali piattaforme musicali internazionali. Dopo l’anteprima pubblicata nei giorni scorsi su Sheet Music Direct, Sheet Music.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il singolo "Far away" di Salvatore Petrotto in uscita in anteprima sulle piattaforme digitaliIl professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo “Far away”, già anticipato in questi giorni sui... "Far away", emozione e profondità nel nuovo singolo di Salvatore PetrottoÈ già online in questi giorni l’anteprima di “Far Away”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, che ha condiviso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Patch Notes 1.27.0; Nick Cave: le sue 10 migliori canzoni d'amore secondo Far Out - Ascolta la playlist; Spider-Man: Far From Home – Recensione; SHA-BOOM, tornano con il nuovo album Another Nail in the Coffin, ecco il primo singolo. The sea just steps away, everything else far away: just a dinner for two. . Il mare a pochi passi, tutto il resto lontano: solo una cena per due. Scrivi la tua storia. Ph. +39 0789 34005 E. [email protected] #hotelsportingportorotondo #risto - facebook.com facebook