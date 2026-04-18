Far away emozione e profondità nel nuovo singolo di Salvatore Petrotto

È stato pubblicato recentemente il nuovo singolo del musicista e cantante, disponibile già in anteprima sui social media. Il brano si intitola

È già online in questi giorni l’anteprima di “Far Away”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, che ha condiviso sui social un video capace di generare forte interesse e numerose visualizzazioni. Il brano, registrato in live home, evidenzia la completa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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