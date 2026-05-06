Famiglia nel bosco | una figlia in ospedale la mamma all’oscuro

Una bambina è ricoverata in ospedale da domenica scorsa a causa di problemi respiratori, mentre la madre non è stata immediatamente informata. La donna è stata messa al corrente della situazione solo un giorno dopo, quando gli addetti alla casa-famiglia le hanno comunicato quanto accaduto. La famiglia vive in una zona boschiva, e la notizia ha suscitato attenzione.

«La bimba sta male». La telefonata, che doveva raggiungere prima di chiunque altro la mamma della piccola Trevallion, una dei tre bambini della «casa nel bosco», è arrivata a destinazione nientemeno che il giorno successivo, molte ore dopo che lo Stato si era già attivato per occuparsi della bambina, ricoverata in ospedale da domenica scorsa. Le poche testate riportanti la notizia hanno scritto che le sue condizioni di salute «non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale». Ma la versione dei media è diversa da quanto riportato ieri su Facebook da Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Famiglia nel bosco: una figlia in ospedale, la mamma all’oscuro ABBIAMO TROVATO RUMI KPOP DEMON HUNTERS E LILY LOVEBRAIDS NELLA VITA REALE! Cosa è successo davvero Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma: “Mai vista una crudeltà simile sui bimbi”. La lettera della figlia: “Ci manchi” Leggi anche: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La mamma non è con lei" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata per crisi respiratoria. Garante per l'Infanzia: La mamma non è con lei; Famiglia nel bosco, ricoverata la figlia più piccola della coppia: scontro tra garanti; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco, l'audio di uno dei bambini: Mamma, aiuto, ho paura di non tornare a casa. Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: Nessuno ha chiamato la madreLa bimba è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati avvisati solo dopo. A Fanpage.it lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della famiglia nel bosco spiega che è stato ... fanpage.it Famiglia nel bosco, ricoverata la figlia più piccola della coppia: scontro tra garantiLa figlia più piccola della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria: smentite sulla presunta assenza dei genitori. tgcom24.mediaset.it Gli inquirenti seguono la pista dei dissidi in famiglia. Continuano le audizioni in Questura di parenti. Cellulari, router e tablet sequestrati utili a ricostruire giorni cruciali e verificare le testimonianze. Doriana Leonardo #IoSeguoTgr - facebook.com facebook Pallavolo SL - Davyskiba: "Modena è stata famiglia, persone incredibili che mi hanno dato tanto, e adesso, dopo tre anni, io do tanto a loro" x.com