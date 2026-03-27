La relazione di Cantelmi psichiatra della famiglia nel bosco | Distacco dalla madre un trauma per i bambini

In una relazione redatta da uno psichiatra incaricato della famiglia nel bosco, vengono analizzati gli effetti del distacco dalla madre sui bambini. Secondo il documento, il trauma si manifesta con sintomi quali rush cutanei, problemi nel sonno e alterazioni della percezione della fame. La relazione evidenzia anche come i bambini tendano a evitare di affrontare il dolore legato a questa separazione.

Nella perizia realizzata dallo psichiatra consulente della "famiglia nel bosco" si descrivono gli effetti del trauma del distacco: "Rush cutanei, disturbi del sonno, alterazione della percezione di fame", fino ad arrivare all'evitamento dal dolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, i bambini «si colpevolizzano» e compiono gesti di autolesionismo. Lo psichiatra Cantelmi: «La separazione è un trauma reale»La ferita più profonda della vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” non è giuridica né amministrativa, ma psicologica.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Open: «Nathan e Catherine devastati dal dolore. Il distacco dei bambini è stato un errore»«Una istituzione è grande se sa ritornare sui suoi passi, ma è grandissima se sa riconoscere i suoi errori».

Contenuti utili per approfondire La relazione di Cantelmi psichiatra...

Temi più discussi: Famiglia del bosco, la difesa prepara nuova perizia in vista dell'udienza sul ricongiungimento; Famiglia bosco, relazione dello psichiatra Cantelmi: Assistente sociale assente, bambini scioccati; Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Open: Nathan e Catherine devastati dal dolore. Il distacco dei bambini è stato un errore; Famiglia nel bosco, ispettori del ministero arrivati al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.

Famiglia nel bosco, la relazione: «La mamma è ancora ostile» La difesa di Cantelmi: «Non è solo colpa sua»Lo scontro fra gli assistenti sociali e Catherine Birmingham Trevallion esplode oltre le mura della casa famiglia di Vasto e approda nelle stanze del Tribunale dell’Aquila. La mamma neorurale dei tre ... roma.corriere.it

Famiglia nel bosco, ispettori ministeriali presso il tribunale dei minori | Cantelmi: Si creano solo attritiIl caso della famiglia nel bosco stamane a Storie Italiane: stamane gli ispettori ministeriali si sono recati presso il tribunale dei minori ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco. In attesa dell’udienza del 21/4 sul ricongiungimento,la relazione del prof.Cantelmi e della Aiello certifica un trauma strutturato che va contro le conclusioni raggiunte dai servizi sociali riguardo a un miglioramento dei bimbi rimasti nella strutt x.com

Famiglia nel bosco. Mentre si attende l’udienza del 21 aprile sul ricongiungimento, la relazione del prof. Tonino Cantelmi e della Dott.ssa Martina Aiello certifica un trauma strutturato che va contro le conclusioni raggiunte dai servizi sociali riguardo a un miglior - facebook.com facebook