Famiglia nel bosco ricoverata la figlia più piccola della coppia | scontro tra garanti

Una famiglia residente in una zona boschiva ha portato la loro figlia più piccola in ospedale dopo una crisi respiratoria. Le autorità coinvolte nel caso hanno smentito le voci che indicavano l’assenza dei genitori durante l’episodio. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze e accertare eventuali responsabilità. La bambina è attualmente sotto osservazione in condizioni stabili.

È ricoverata da domenica la figlia più piccola della famiglia nel bosco Trevallion - Birmingham. La bambina sarebbe stata portata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, probabilmente collegata a una reazione allergica. Secondo quanto emerso, il ricovero sarebbe stato disposto in via precauzionale dai medici, in accordo con la pediatra che segue la minore. Le sue condizioni, al momento, non desterebbero particolare preoccupazione e la situazione risulterebbe sotto controllo, con dimissioni previste non appena il quadro clinico lo consentirà.,, A far discutere è stata la dichiarazione della garante nazionale per l'infanzia, Marina Terragni, che ha sottolineato pubblicamente come la madre non fosse accanto alla figlia durante la degenza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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