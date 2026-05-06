Una bambina, appartenente a una famiglia trovata nel bosco, si trova attualmente in ospedale a seguito di una crisi respiratoria. Un garante ha dichiarato che la bambina non può avere accanto la madre durante il ricovero. La famiglia è stata trovata nel bosco e la bambina è stata trasportata in struttura sanitaria. La situazione è stata resa nota tramite comunicato ufficiale.

La bambina della famiglia del bosco è ricoverata in ospedale a causa di una crisi respiratoria. Per fortuna la piccola sta bene e Terragni, in questa situazione, dichiara che la piccola comunque ha bisogno dei genitori Un imprevisto ha scosso nuovamente il difficile equilibrio del caso della Famiglia nel bosco:la bambina della famiglia è stata ricoverata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, fortunatamente sta bene. Il punto nevralgico di questo evento è proprio quello che solleva nuovamente il problema delle visite. In merito a questo, si è esposta l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni. Tramite una nota, il garante ha fatto luce sulle condizioni della piccola, che “sarebbe affetta da una patologia all’origine della crisi respiratoria che la sera di domenica 3 maggio ha indotto al ricovero”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata, garante: ‘Non può avere accanto la mamma’

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Non mi hanno avvisato». La garante dell'infanzia smentisce la mammaLa bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale.

Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Io non avvisata». Ma la garante dell'infanzia smentisceLa bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata per crisi respiratoria. Garante per l'Infanzia: La mamma non è con lei; Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, la perizia: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento - 28/04/2026 - Video; Famiglia nel bosco, la psichiatra nominata dal Tribunale: Incapacità genitoriale; Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: Incapacità genitoriale di Nathan e Catherine.

Famiglia nel bosco, ricoverata la figlia più piccola della coppia: scontro tra garantiLa figlia più piccola della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria: smentite sulla presunta assenza dei genitori. tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, la figlia di 7 anni in ospedale: Ha bisogno di ossigeno. Polemica sulla madreLa bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, sette anni, è ricoverata da tre giorni in ospedale. Ha accusato delle difficoltà respiratorie mentre si trovava nella casa famiglia ... tg.la7.it

Famiglia Cristiana. . Don Walter Insero (@donwalter_official) spiega il legame tra la predicazione di Gesù, la venuta del Regno e la missione della Chiesa. La Lumen Gentium ricorda che la Chiesa cammina nel tempo come un popolo con una meta: non vaga - facebook.com facebook

La nostra gente, la nostra famiglia x.com