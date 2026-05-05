Una bambina appartenente a una famiglia che vive nel bosco è stata ricoverata in ospedale da tre giorni. La madre ha dichiarato di non essere stata avvisata della situazione, mentre la garante dell'infanzia ha smentito questa affermazione. La famiglia, composta da Nathan e Catherine, è al centro di un caso che coinvolge le autorità e i servizi sociali. La vicenda sta attirando l’attenzione sull’intervento e sulla comunicazione tra le parti coinvolte.

La bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale. Ha accusato delle difficoltà respiratorie mentre si trovava nella casa famiglia di Vasto, dove lei (che ha 7 anni) con i fratelli si trovano da cinque mesi. Dopo l'intervento del 118, il trasferimento al pronto soccorso a causa di un affanno e di un abbassamento dei livelli di ossigenazione. Le chiamate per avvisare i genitori sono diventate un giallo. «Sono stati informati tempestivamente del ricovero, disposto in via meramente precauzionale, ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi. La situazione...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Io non avvisata». Ma la garante dell'infanzia smentisce

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