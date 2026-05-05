Una bambina appartenente a una famiglia che si trova nel bosco è stata ricoverata in ospedale da tre giorni. La madre ha dichiarato di non essere stata avvisata del ricovero, mentre la garante dell'infanzia ha smentito le sue affermazioni. La famiglia è al centro dell’attenzione nelle ultime ore, mentre le autorità stanno verificando le circostanze del ricovero.

La bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale. Ha accusato delle difficoltà respiratorie mentre si trovava nella casa famiglia di Vasto, dove lei (che ha 7 anni) con i fratelli si trovano da cinque mesi. Dopo l'intervento del 118, il trasferimento al pronto soccorso a causa di un affanno e di un abbassamento dei livelli di ossigenazione. Le chiamate per avvisare i genitori sono diventate un giallo. «Sono stati informati tempestivamente del ricovero, disposto in via meramente precauzionale, ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi. La situazione...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Non mi hanno avvisato». La garante dell'infanzia smentisce la mamma

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