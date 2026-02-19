Famiglia nel bosco Garante infanzia | Bambini in costante stato di ansia e sofferenza restituirli ai genitori

L’Autorità garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha denunciato la condizione dei tre bambini della famiglia Trevallion, conosciuta come “famiglia del bosco”. La causa risiede nella lettera inviata dalla madre, Catherine Birmingham, che descrive i figli in uno stato di ansia e sofferenza costante. La garante chiede di restituire i minori ai genitori, evidenziando come l’ambiente in cui vivono li mette in difficoltà. La situazione ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori in contesti controversi.

(Adnkronos) – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion – la cosiddetta famiglia del bosco – così come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham. Una lettera che conferma notizie allarmanti già diffuse in precedenza sulle condizioni di salute dei bambini. “I minori – osserva Marina Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

