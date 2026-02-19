Famiglia nel bosco Garante per l'Infanzia | Bimbi in stato di sofferenza lontani dai genitori

Marina Terragni, Garante per l’Infanzia, ha segnalato che tre bambini, cresciuti nei boschi di Chieti, sono in uno stato di sofferenza e lontani dai genitori. La causa risiede nella separazione forzata, che ha lasciato i piccoli senza il calore familiare. La famiglia, composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, viveva in condizioni particolari tra gli alberi. La Terragni ha espresso la speranza di un rapido ricongiungimento, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro e affettuoso per i bambini. La vicenda continua a suscitare attenzione nella comunità locale.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha auspicato il ricongiungimento dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti con i genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.🔗 Leggi su Fanpage.it Garante per l’Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco: “Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori”La Garante per l’Infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, chiede di accelerare le perizie per tornare il prima possibile con i genitori. Bimbi nel bosco, l’allarme dei medici: “Disagio e sofferenza per la separazione dai genitori”I medici dell’Asl chiedono che i tre bambini della famiglia nel bosco tornino subito con i genitori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale; Famiglia nel bosco: Per bimbi trauma da sradicamento; Non si ferma il calvario della Famiglia nel Bosco. Cantelmi: Servizi hanno fallito; Il grave problema degli affidi familiari. Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insiemeIl Garante dell'infanzia ha chiesto che i bambini della famiglia nel bosco possano tornare con i genitori, che negli ultimi giorni hanno parlato alla stampa ... virgilio.it Famiglia nel bosco, la lettera della mamma: I figli urlano la notte e implorano aiuto. La Garante dell’Infanzia: Rischio trauma irreversibileCatherine Birmingham ha scritto una lettera pubblicata da «Il Centro». Il documento descrive la condizione dei suoi tre figli collocati dal novembre scorso in una struttura protetta a Vasto dopo l’al ... orizzontescuola.it PALMOLI, FAMIGLIA NEL BOSCO, NATHAN SI SFOGA: «SOFFRIAMO MOLTO, CHIEDIAMO SOLO DI VIVERE CON I NOSTRI FIGLI» «Soffriamo molto ma vogliamo dire con chiarezza che crediamo nella giustizia e nel sacro valore della famiglia», così in un'i facebook