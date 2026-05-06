Famiglia nel bosco bimba ricoverata in ospedale

Una bambina è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata nel bosco, mentre la madre non si trovava con lei. La Garante nazionale per l'Infanzia ha condiviso questa informazione sulla sua pagina Facebook, senza ulteriori dettagli sulla vicenda. La situazione è al momento sotto osservazione dalle autorità competenti, che stanno accertando le circostanze dell’accaduto.

“La mamma non è con lei”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni Il post subito ricevuto migliaio di commenti. A quanto apprende l’ANSA i genitori hanno potuto visitare la piccola le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale. “Ho fatto personalmente visita alla bambina lunedì mattina. Il ricovero è stato disposto in via meramente precauzionale, di concerto tra il reparto che ha in cura la minore e la pediatra di riferimento. I genitori sono stati informati tempestivamente ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Non mi hanno avvisato».

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