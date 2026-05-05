Una famiglia è stata trovata nel bosco e una delle bambine, di nome Bluebell, è stata trasportata in ospedale domenica. La madre della bambina non si trova con lei al momento. La vicenda ha riacceso l’attenzione sui dettagli del caso e sulle condizioni della bambina. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la situazione.

Il caso della famiglia nel bosco torna a far discutere. Una dei bambini, Bluebell, è ricoverata in ospedale da domenica. A darne notizia è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, con un post su Facebook che riporta le prime informazioni sullo stato di salute della piccola. “Bluebell, una dei bambini ‘del bosco’, è ricoverata in ospedale da domenica per crisi respiratoria. La mamma non è con lei ”, ha scritto la Garante nel primo aggiornamento. Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata in ospedale: come sta. Successivamente, Marina Terragni ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni della minore: “In base a quanto dichiarato dall’ospedale la bambina è ricoverata per una ‘patologia ostruttiva’.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La madre non è con lei

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