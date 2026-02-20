Il conto è sotto attacco informatico | l' sms e la truffa da 24mila euro dei falsi banchieri tre denunce
Un falso messaggio ha messo a rischio il conto di un cittadino, portando a una truffa da 24.000 euro. L’sms, firmato da falsi banchieri, avvisava di attività sospette e chiedeva bonifici improvvisi per proteggere il denaro. La vittima ha seguito le istruzioni senza sospettare, finendo per perdere una somma considerevole. La polizia ha già aperto tre indagini contro gli autori di questa truffa digitale. Le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione a messaggi insoliti che richiedono bonifici improvvisi.
Agivano dislocati per l'Italia tra Torino e Villabate: denunciata la banda dei "finti banchieri" che truffava le vittime inscenando falsi attacchi informatici ai conti correnti “Ci sono dei movimenti sospetti sul suo conto corrente, la invitiamo a fare dei bonifici di sicurezza per salvaguardare il patrimonio”. E con questa formula 24mila euro di una donna residente nelle Madonie si sono volatilizzati. Recitava così infatti il messaggio, l'esca escogitata da una banda formata da tre uomini residenti rispettivamente a Villabate, Torino e Pozzuoli: truffe messe a segno dal gruppo che è riuscito a raggirare la donna che, con un esposto, è riuscita a far scattare la denuncia.🔗 Leggi su Torinotoday.it
