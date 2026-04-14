Crisafulli Faisa Cisal | Diffida all’Assessorato per un silenzio inaccettabile su percorrenze e turni fuori nastro lavorativo

La Faisa Cisal Sicilia ha inviato una diffida all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, evidenziando il mancato riscontro alla comunicazione legale inviata il 30 luglio 2025. Secondo i rappresentanti sindacali, la situazione riguardante le percorrenze e i turni fuori nastro lavorativo si sarebbe aggravata, senza che siano stati adottati provvedimenti o risposte ufficiali da parte dell’ente competente.

LA Faisa Cisal Sicilia diffida l’ Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il mancato riscontro alla diffida legale del 30 luglio 2025, denunciando una situazione ormai fuori controllo. Al centro della contestazione vi sono tempi di percorrenza totalmente irrealistici, non.🔗 Leggi su Messinatoday.it Crisafulli FAISA CISAL Sicilia: “Turni fuori norma e istituzioni assenti” sciopero di 24 ore il 16 marzo nelle AutolineeLa FAISA CISAL SICILIA proclama per il 16 marzo 2026 uno sciopero di 24 ore nelle aziende Segesta, Russo, Interbus ed Etna Trasporti e sta... Leggi anche: Amt, Faisa Cisal: "Proposte insensate e provocatorie" La partita sul salvataggio di Amt resta ferma mentre si avvicinano le scadenze decisive. Il Comune chiede che la Regione trasformi finalmente le promesse in atti, e ora anche la Faisa Cisal, alza il livello dello scontro e annuncia che, senza risposte immediate, - facebook.com facebook