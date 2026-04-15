Scontrini sbagliati per due barrette energetiche scatta il licenziamento Sindacato contro Coop

In un episodio che coinvolge un licenziamento per giusta causa, Coop Alleanza 3.0 si è trovata al centro di una disputa con il sindacato Filcams Cgil. La vicenda riguarda errori negli scontrini per due barrette energetiche, che hanno portato alla decisione di licenziare un dipendente. La questione è ora oggetto di discussione tra le parti, con il sindacato che contesta la misura adottata dall’azienda.

Nasce un caso relativo ai licenziamenti per giusta causa in Coop Alleanza 3.0, denunciato dalla Filcams Cgil. Lo scorso 8 aprile la direzione della cooperativa ha formalizzato il licenziamento per giusta causa di una dipendente impiegata in un punto vendita situato nell'Area Nord della provincia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leao: più dei gol sbagliati. Contro la Cremonese due segnali importantissimi per il MilanCremonese-Milan 0-2, i rossoneri vincono una partita molto importante per quanto riguarda la classifica.