Il Gran premio di Miami si distingue dagli altri eventi di Formula 1 perché molti partecipanti sembrano più interessati a mostrare la presenza che a seguire le corse. La manifestazione si svolge in un contesto che combina l’aspetto mondano e di svago con le competizioni sportive, creando una atmosfera particolare. Quest’anno sono state introdotte nuove regole e prove più lunghe, mentre si registrano sviluppi nei programmi e nelle modalità di partecipazione.

Il Gran premio di Miami è diverso da quasi tutti gli altri perché chi lo frequenta lo fa solo per far sapere in giro che era lì. Nel posto dove tutti vorrebbero essere in questo weekend. Questa volta è diverso perchè la gara di Miami, nella folle pista disegnata attorno allo stadio del Football, continuerà ad essere rock and roll, ma dovrà dare delle risposte importanti sul futuro del campionato. Continueranno a dominare le Mercedes come nelle prime tre gare della stagione? La parte del cuore che tifa Antonelli spera di sì. L'altra che tifa Ferrari si augura che il gap sia stato ridotto. La Fia ha rivisto le regole, ha modificato soprattutto in qualifica la gestione dell'elettronica, ha ripreso la stessa Mercedes che aveva cercato di dribblare il regolamento e adesso vedremo l'effetto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Miami, da Gp mondano a banco di prova: nuove regole, prove allungate e sviluppi

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