faccia a faccia tra calenda e vannacci a realpolitik

Questa sera, mercoledì 6 maggio, viene trasmesso un nuovo episodio di Realpolitik, il programma di approfondimento sulla prima rete. L’ospite principale è un confronto tra due figure note nel panorama politico e militare italiano. L’intervista si svolge nello studio di Rete 4 e viene trasmessa in prima serata. La conduttrice, Tommaso Labate, conduce l’evento senza interventi esterni.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 6 maggio 2026. Al centro della puntata, un faccia a faccia sul futuro della politica italiana tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale. A seguire, Realpolitik si occuperà, con un’ampia pagina, del caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda che hanno portato alla convocazione in Procura di Andrea Sempio, Marco Poggi, Paola e Stefania Cappa. Come di consueto, la puntata sarà arricchita dal commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e dai sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Calenda-Vannacci: confronto a Realpolitik

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Realpolitik, il faccia a faccia Calenda-Vannacci sul futuro della politica italiana: le anticipazioni della puntataIl programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate andrà in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. Novità anche su Garlasco ... affaritaliani.it

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