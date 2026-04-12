A Trigoria, il centro sportivo della Roma, si prepara un incontro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Domani si svolgerà un faccia a faccia tra i due allenatori, in un contesto che si preannuncia decisivo per le sorti delle rispettive squadre. Le mura del centro sportivo sono descritte come strette, sottolineando la tensione che si percepisce nell’ambiente.

Le mura di Trigoria non sono mai state così strette. Domani, il centro sportivo giallorosso diventerà il teatro di un confronto brutale e inevitabile: Claudio Ranieri contro Gian Piero Gasperini. Non è più solo una divergenza tattica, ma una resa dei conti umana che ha squarciato il silenzio sabaudo imposto dai Friedkin. La proprietà americana, scossa da una visibilità mediatica non gradita, osserva con gelida delusione il precipitare di un rapporto che doveva essere il pilastro della Roma e che si è trasformato in una guerra di nervi. L’attacco frontale di giovedì sulla gestione del mercato, seguito dalla replica al veleno di Ranieri, ha ridotto le diplomazie in macerie.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’ultima trincea: il faccia a faccia tra Ranieri e Gasperini

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