a realpolitik faccia a faccia sul referendum tra clemente mastella e antonio di pietro

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 18 febbraio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 18 febbraio 2026. Al centro della puntata, un faccia a faccia sul referendum sulla giustizia tra Clemente Mastella e Antonio Di Pietro. Spazio poi a una nuova pagina dell’inchiesta della trasmissione dedicata all’ emergenza abitativa: dal caro affitti alla difficoltà di accesso ai mutui, passando per le politiche pubbliche e l’impatto del turismo nelle città. Come di consueto, non mancheranno il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

