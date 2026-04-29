Si attende con trepidazione la decisione ufficiale sulla penalizzazione del Chieti, mentre la Recanatese aspetta aggiornamenti sulla propria posizione in classifica. La situazione resta incerta e le conseguenze di eventuali provvedimenti potrebbero influire sui piazzamenti delle squadre coinvolte. La decisione non è ancora stata comunicata, lasciando in sospeso le valutazioni relative agli effetti sulla classifica.

L’attesa per conoscere se la penalizzazione del Chieti sarà ufficializzata o meno sta diventando snervante. Non trapela nulla dalle "stanze dei bottoni" se non indiscrezioni di seconda, se non di terza mano. Stando a questi rumours ci sarebbero state delle assicurazioni sul fatto che, entro questa settimana, uscirà il comunicato che sancirà il meno tre o meno quattro a carico del club abruzzese. Ciò fa tutta la differenza del mondo, soprattutto per la Recanatese, appesa ad un filo sottilissimo per conoscere l’eventuale destino nei playout, se giocarli o meno in casa, con tutti i vantaggi del caso (il fattore campo e la possibilità di evitare la retrocessione in caso di parità dopo i supplementari).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso la penalizzazione del Chieti. Recanatese in attesa. Novità in classifica?

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