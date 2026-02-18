Il Torch Run di Special Olympics arriva a Chieti | la corsa della torcia attraversa il centro fino a piazza San Giustino

Il Torch Run di Special Olympics ha portato la torcia nel cuore di Chieti, a causa dell’impegno dell’associazione locale. La staffetta, partita da Pescara, ha attraversato il centro storico, coinvolgendo cittadini e atleti. La corsa si è conclusa in piazza San Giustino, dove si sono tenuti momenti di condivisione e socializzazione. La visita di questa tappa ha attirato molte persone, pronte a sostenere la causa e a partecipare alla manifestazione. La staffetta proseguirà il suo percorso in altre città dell’Abruzzo nei prossimi giorni.

In città una tappa della staffetta della Torcia della Speranza che attraverserà l'Abruzzo dal 18 al 27 febbraio in vista dei 37esimi Giochi nazionali invernali, in programma dal 2 al 6 marzo a Ovindoli L'evento, organizzato da Special Olympics Italia con il sostegno della Regione Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, del Coni e della Fondazione Carispaq, rappresenta una tappa importante di un percorso che porterà oltre 500 atleti a confrontarsi nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard. La Corsa della Torcia partirà alle ore 9.30 da piazza G.