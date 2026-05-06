Fabio Quartararo ha dichiarato di guidare principalmente per sé stesso, mentre la Yamaha si avvicina a un record di quasi quattro anni senza vittorie in gare ufficiali. La situazione della squadra rimane complessa, con il pilota che continua a cercare miglioramenti e risultati positivi nelle competizioni. La mancanza di successi recenti ha portato a discussioni sul futuro del team e sulla continuità del progetto.

"> Le difficoltà di Fabio Quartararo e il futuro con Yamaha. Fabio Quartararo, il talentuoso pilota francese, sta affrontando delle sfide significative nel campionato MotoGP del 2026 mentre cerca di ritrovare la sua strada. Le sue prestazioni con Yamaha sono state ben lontane da quelle di un campione, soprattutto dopo la straordinaria vittoria del mondiale nel 2021. Da quel trionfo, le cose si sono fatte più complicate. Quartararo non è riuscito a difendere il titolo nel 2022, e da allora la situazione non è migliorata. L’ultima vittoria risale al GP di Germania nel 2022, e da allora si è assistito a un progressivo declino delle sue prestazioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio Quartararo: “Guido per me stesso” mentre Yamaha si avvicina a quattro anni senza vittorie.

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