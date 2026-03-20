Fabio Quartararo deluso dai test Yamaha prevede un weekend difficile in Brasile

Fabio Quartararo ha espresso delusione per i recenti test svolti con Yamaha, segnalando che la moto non ha soddisfatto le aspettive. Il pilota prevede quindi un weekend complicato in Brasile, dove dovrà affrontare le sfide di una moto che non si è dimostrata all’altezza delle esigenze. La sua analisi si concentra sulle difficoltà riscontrate durante i test e sulla prospettiva di un fine settimana difficile.

"> Fabio Quartararo e la Visione Scura sul Futuro di Yamaha. Fabio Quartararo ha espresso nuovamente preoccupazioni riguardo alle prospettive a breve termine di Yamaha, specialmente in vista del Gran Premio del Brasile. Nell’ultima gara disputata in Thailandia, il pilota francese ha ottenuto il miglior piazzamento per il team, chiudendo la gara al 14° posto. Yamaha aveva già indicato che le difficoltà erano da prevedere, soprattutto dopo la transizione da un motore in linea quattro a un V4. Sebbene ci siano speranze che le cose possano migliorare nei mesi successivi, possibilmente dopo la pausa estiva, le incertezze rimangono alte per Quartararo, che nel 2021 ha conquistato il titolo mondiale con il team. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Quartararo deluso dai test Yamaha, prevede un weekend difficile in Brasile. Articoli correlati Test Yamaha in MotoGP: Quartararo deluso, la squadra cerca soluzioniIl test di Sepang ha evidenziato una fase iniziale molto impegnativa per Yamaha, chiamata a raccogliere i primi segnali dal nuovo motore V4 che... MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote...