Durante gli eventi più movimentati nel calcio italiano, l’ex calciatore campione del mondo nel 2006 ha mantenuto un profilo basso, distinguendosi per il suo comportamento discreto. Mentre altri si facevano notare con dichiarazioni o atteggiamenti vistosi, lui si è limitato a svolgere il suo ruolo senza attirare l’attenzione. La sua presenza è passata inosservata nelle vicende più rilevanti, rimanendo lontano dai riflettori e concentrato sul lavoro.

Un po’ come quando i ragazzi si agitano in pista per farsi notare, ma le ragazze notano il tipo ombroso appoggiato alla parete: "Che carino.". Allegri in difesa del suo gioco, Spalletti dei suoi risultati, Gasp contro i suoi dirigenti, Chivu e Conte contro i critici: quanta break dance. E poi Fabio Grosso, che non ha detto una parola e, giocando sempre un bel calcio, ha portato il Sassuolo neopromosso nella parte sinistra della classifica. Lo ha salvato con 5 giornate di anticipo, così come, con 5 giornate d’anticipo, un anno fa, lo aveva promosso in A. Sempre con gli occhialini da Clark Kent, senza mai tirarsela da Superman. Sempre a bordo pista, ma, nel rapporto rosa-gioco-risultati, forse il più “carino” di tutti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabio Grosso, il Clark Kent del calcio italiano

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