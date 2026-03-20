Il calcio di Italiano si distingue per la sua attenzione alle idee e alle strategie innovative, rappresentando una risposta contro il calcio più immediato e diretto. Il suo stile si riflette nelle scelte tattiche e nel modo in cui la squadra si presenta in campo. Non si tratta di un testo giornalistico tradizionale, ma di una riflessione sulla filosofia di gioco adottata.

Lettera aperta al Napolista. Basta con questa juventinizzazione, con la dittatura del risultato. Italiano ieri non ha solo vinto: ha espresso un'idea. Ha vinto cercando di donare qualcosa a questo sport. Mf Torino 15022026 - campionato di calcio serie A Torino-Bologna foto Michele FinessiImage Sport nella foto: Vincenzo Italiano questo non è un articolo. Non è un pezzo di approfondimento. O di onanismo tattico. Di inutile celebrazione. Tutte cose che diresti tu, direttore di questa prestigiosa testata, se ora iniziassi a scriverti di come il Bologna è squadra che ha un baricentro variabile senza perdere compattezza. Oppure se ti esaltassi la capacità di verticalità del gioco degli emiliani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio di Italiano è il trionfo delle idee, un manifesto contro i seguaci del calcio semplice

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