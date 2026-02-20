Napoli piange Angela Luce | l' addio alla grande e amatissima artista

Grave lutto nel mondo della musica e del cinema. Si è spenta, all'età di 88 anni a Napoli, Angela Luce, icona della cultura partenopea. Una carriera straordinaria e ricca di successi quella dell'artista napoletana, Angela Savino all'anagrafe, partita in giovanissima età all'inizio degli anni '50. Musica, cinema, teatro, incrociando la sua strada professionale con alcuni grandissimi nomi, da Vittorio De Sica a Eduardo De Filippo, da Vittorio Gassman a Marcello Mastroianni, da Totò ad Alberto Sordi. Con la sua celebre canzone “Ipocrisia”, ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo del 1975.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Angela Luce morta a 87 anni, addio alla voce di Napoli

Leggi anche: Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il mondo della musica napoletana piange Angela Luce - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Cuore bruciato al Monaldi, ore di attesa per il piccolo Tommaso. La madre: 'Chiedo aiuto al Papa'; Marano in lutto: muore Peppino Aprea, medico e politico stroncato da infezione post-operatoria.

Angela Luce, morta l'attrice e cantante voce e volto di Napoli: aveva 87 anniSe n'è andata all'alba l'ultima regina di cantaNapoli, erano le sei di questa livida mattina quando la canzone ha perso la sua Luce, Angela Savino, stroncata da ... ilgazzettino.it

E' morta Angela Luce, artista poliedrica: volto e voce di Napoli. Aveva 87 anniAttrice, cantante e interprete simbolo della tradizione partenopea ha lavorato per teatro, cinema e musica con i più grandi maestri del Novecento italiano ... rainews.it

Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana - facebook.com facebook