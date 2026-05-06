F1 il piano per recuperare i GP di Bahrein e Arabia Saudita nel 2026 | le date

La Formula 1 sta pianificando un nuovo calendario per il 2026, con l’obiettivo di recuperare i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, attualmente sospesi a causa del conflitto in Medio Oriente. Le date precise non sono ancora state ufficializzate, ma si lavora per reinserire le due gare nel prossimo programma. La decisione arriva in un momento di attenzione per la situazione politica nella regione.

La Formula 1 studia un nuovo calendario per ricollocare i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, sospesi per il conflitto in Medio Oriente. Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita tornano in calendario? Troppo alto l’interesse economico per lasciarle fuori. I vertici del campionato lavorano per reinserire le due tappe in calendario, a patto che la situazione geopolitica lo permetta. L’Arabia Saudita spinge invece per correre il 6 dicembre. Questa scelta crea un evento inedito nella storia della F1, ovvero un filotto di quattro gare consecutive che comprende Las Vegas, Qatar, la stessa Arabia Saudita e il gran finale di Abu Dhabi del 13 dicembre.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate La F1 cancella i GP di Bahrein e Arabia SauditaIl Gran Premio del Bahrein e quello dell’Arabia Saudita verranno cancellati dal calendario del Campionato mondiale di Formula 1 a causa della guerra,... Leggi anche: Iran: F1, annullati Gp in Bahrein e in Arabia Saudita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: F1 2026, la geopolitica riscrive il calendario: Bahrain e Arabia cercano spazio; Guerra in Medio Oriente, Domenicali ammette: C’è una scadenza, ma abbiamo un piano B; Incontrerò Infantino al GP di Miami, l'Italia ai Mondiali al 50%: il clamoroso piano di Zampolli nel weekend della F1; Formula 1, oggi si corre il Gp di Miami, in pole Kimi Antonelli, ieri Lando Norris ha vinto la Sprint. F1, il piano per recuperare i GP di Bahrein e Arabia Saudita nel 2026: le dateLa Formula 1 studia un nuovo calendario per ricollocare i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, sospesi per il conflitto in Medio Oriente. F1: le nuove date p ... sportface.it Con l’annuncio del ritorno della WWE nella capitale Riyadh si rafforzano le probabilità del recupero del GP di Jeddah a fine campionato.Con l’annuncio del ritorno della WWE, nella capitale Riyadh si rafforzano le probabilità del recupero del GP di Jeddah, a fine campionato. formulacritica.it Formula 1: Ipotesi di recupero per i GP di Bahrain e Arabia Saudita nel 2026. Secondo quanto riportato da RacingNews365 (via Formula Directa), il management della Formula 1 è attualmente impegnato nella definizione di una strategia per reinserire i Gran - facebook.com facebook Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell' #Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. x.com