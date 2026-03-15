Iran | F1 annullati Gp in Bahrein e in Arabia Saudita

La Formula 1 e la FIA hanno deciso di cancellare i prossimi Gran Premi in Bahrein e in Arabia Saudita. La scelta è stata comunicata oggi e riguarda le gare previste in queste due località. La motivazione ufficiale è legata a questioni di sicurezza connesse alla situazione di tensione nella regione, in particolare con l’Iran. Entrambi gli eventi non si terranno come programmato.

Shanghai (Cina), 14 mar. (LaPresseAP) – La Formula 1 e la Fia hanno annullato i prossimi Gran Premi in Bahrein e in Arabia Saudita per motivi di sicurezza legati alla guerra con l’Iran. L’annuncio è stato fatto nelle prime ore di domenica mattina a Shanghai, in vista del Gran Premio di Cina. La Formula 1 avrebbe dovuto correre in Bahrein il 12 aprile e nella città saudita di Jeddah il 19 aprile. Iran, Usa attaccano Kharg ma risparmiano infrastrutture petrolifere. Trump: “Altri Paesi inviino navi a Hormuz” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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