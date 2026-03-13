la f1 cancella i gp di bahrein e arabia saudita

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita dal calendario 2024. La decisione è stata presa a causa della guerra che coinvolge l’Iran e si è estesa nella regione del Medio Oriente. La perdita di queste due tappe si aggiunge alle modifiche già apportate alla stagione a causa delle tensioni geopolitiche nella zona.

Il Gran Premio del Bahrein e quello dell’ Arabia Saudita verranno cancellati dal calendario del Campionato mondiale di Formula 1 a causa della guerra, che dall’ Iran si è ormai allargata a buona parte del Medio Oriente. Manca solo l’annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà nel fine settimana in Cina, dove è in programma il GP di Shanghai. I due GP sono tra i più redditizi della F1. I due gran premi sono tra i più redditizi per la F1: quello del Bahrein vale 45 milioni di euro e quello dell’Arabia Saudita addirittura 70. Come priorità ha però prevalso la sicurezza del Circus. La Bild riporta che Riad avrebbe tentato fino all’ultimo di evitare la cancellazione del GP, offrendo voli charter per tutti i soggetti che sarebbero stati coinvolti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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