Extracosti Olimpiadi Sala attacca | Politici in procura? Così sarà impossibile amministrare
Il sindaco di Milano ha commentato gli extracosti legati ai lavori per l’Arena Santa Giulia, oggetto di indagine da parte della Corte dei Conti. In un intervento pubblico, ha affermato che il coinvolgimento di politici nelle procure potrebbe rendere impossibile l’amministrazione della città. La sua dichiarazione suggerisce una critica ai criteri di gestione e alle implicazioni di eventuali indagini sulla trasparenza delle spese pubbliche.
Gli extracosti per l'Arena Santa Giulia su cui sta indagando la Corte dei Conti? Per il sindaco di Milano, Beppe Sala, la lezione sembra essere che “la prossima volta solo soldi pubblici e paga Pantalone. Una lezione terribile”. Lo ha detto a margine del festival dello sviluppo sostenibile in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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