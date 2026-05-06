Extracosti Olimpiadi Sala attacca | Politici in procura? Così sarà impossibile amministrare

Il sindaco di Milano ha commentato gli extracosti legati ai lavori per l’Arena Santa Giulia, oggetto di indagine da parte della Corte dei Conti. In un intervento pubblico, ha affermato che il coinvolgimento di politici nelle procure potrebbe rendere impossibile l’amministrazione della città. La sua dichiarazione suggerisce una critica ai criteri di gestione e alle implicazioni di eventuali indagini sulla trasparenza delle spese pubbliche.