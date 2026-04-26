L’ultra lusso approda nel porto interno | la Seven Seas Splendor incanta Brindisi

Nel porto interno di Brindisi si è fermata recentemente la nave di lusso Seven Seas Splendor, attirando l’attenzione di residenti e visitatori con la sua presenza imponente. La nave, nota per il suo stile raffinato e le dimensioni, ha attratto numerosi spettatori mentre entrava nel porto, creando un momento di ammirazione e curiosità tra chi si trovava nelle vicinanze. La visita di questa imbarcazione rappresenta un segnale della crescente presenza di crociere di alta gamma nella zona.

BRINDISI – Il grande lusso fa tappa nel porto interno e regala alla città uno spettacolo di eleganza e movimento. Ha completato le operazioni di ormeggio poco prima delle 8 di oggi la Seven Seas Splendor, nave da crociera varata nel 2020 da Fincantieri e appartenente alla compagnia Regent Seven.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La Flottiglia battente bandiera israeliana approda nel porto di CetraroÈ approdata oggi nel porto di Cetraro la Flottiglia internazionale impegnata nella missione umanitaria “Springs 2026”, diretta verso Gaza, accolta da... Msc Armonia entra nel porto interno: si apre la stagione crocieristica 2026BRINDISI – Con l'arrivo della Msc Armonia, si apre il sipario sulla stagione crocieristica 2026. Tutti gli aggiornamenti Fincantieri: consegnata la Seven Seas Splendor: è la seconda nave extralusso per RegentSplendor, la seconda nave da crociera ultra-lusso realizzata da Fincantieri per Regent Seven Seas Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH). La società armatriceha già ... corriereadriatico.it Fincantieri, ecco Seven Seas Splendor. La nave da crociera extra lusso varata ad AnconaAncona, 30 gennaio 2020 – Consegnata una nuova nave Fincantieri. Si è svolta questa mattina allo stabilimento di Ancona la cerimonia di consegna di Seven Seas Splendor, la seconda nave da crociera ... ilrestodelcarlino.it