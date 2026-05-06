ExhiBricks fa tappa ad Arenzano | mattoncini protagonisti con tante opere in esposizione e area gioco

Ad Arenzano si è tenuta un’edizione speciale di ExhiBricks, l’evento dedicato ai mattoncini da costruzione. L’evento ha presentato numerose opere in esposizione e un’area dedicata al gioco, attirando visitatori di tutte le età. La manifestazione ha coinvolto appassionati e famiglie, offrendo l’opportunità di ammirare creazioni di vario tipo e di partecipare ad attività interattive.

Edizione speciale di ExhiBricks, l'evento dedicato ai mattoncini da costruzione più amati da grandi e bambini. Il magico mondo dei Lego sarà ad Arenzano sabato 9 e domenica 10 maggio, presso il Centro Polivalente Gino Strada.Tante opere in esposizione, Area Gioco e Build&Buy. Apertura al pubblico.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Romagna Lug, alle Maioliche un’area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempreSabato 2 e domenica 3 maggio torna a Le Maioliche Romagna LUG con un’area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempre. ExhiBricks torna a Villa Bombrini per due giorni dedicati ai mattoncini più amati da grandi e bambiniLa magia dei mattoncini Lego torna a Villa Bombrini sabato 11 e domenica 12 aprile con l'edizione 2026 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”: due...