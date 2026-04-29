Romagna Lug alle Maioliche un’area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempre
Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolgerà a Le Maioliche l’edizione di quest’anno di Romagna LUG, un evento dedicato ai mattoncini più famosi al mondo. Durante le due giornate sarà allestita un’area gioco dedicata ai mattoncini, con spazi pensati per i partecipanti di tutte le età. L’evento si svolge nel centro commerciale e prevede diverse attività legate alla costruzione e alla creatività.
Sabato 2 e domenica 3 maggio torna a Le Maioliche Romagna LUG con un’area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempre. Dalle 16.00 alle 19.00, grandi e piccoli potranno vivere due pomeriggi all’insegna della creatività, tra costruzioni, fantasia e gioco. Spazio alla primavera e ai colori, il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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