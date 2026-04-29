Romagna Lug alle Maioliche un’area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempre

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolgerà a Le Maioliche l’edizione di quest’anno di Romagna LUG, un evento dedicato ai mattoncini più famosi al mondo. Durante le due giornate sarà allestita un’area gioco dedicata ai mattoncini, con spazi pensati per i partecipanti di tutte le età. L’evento si svolge nel centro commerciale e prevede diverse attività legate alla costruzione e alla creatività.