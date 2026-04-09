ExhiBricks torna a Villa Bombrini per due giorni dedicati ai mattoncini più amati da grandi e bambini
Sabato 11 e domenica 12 aprile, Villa Bombrini ospiterà l'edizione 2026 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”. La manifestazione si concentrerà su esposizioni di creazioni realizzate con i mattoncini Lego e offrirà anche eventi collaterali rivolti a visitatori di tutte le età. L’evento si svolge in due giornate consecutive e si rivolge a un pubblico sia adulto che bambino.
La magia dei mattoncini Lego torna a Villa Bombrini sabato 11 e domenica 12 aprile con l'edizione 2026 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”: due giorni dedicati ai mattoncini più amati da grandi e bambini, i Lego, con tante opere in mostra ed eventi collaterali.Tante opere nuove in esposizione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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