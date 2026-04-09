ExhiBricks torna a Villa Bombrini per due giorni dedicati ai mattoncini più amati da grandi e bambini

Sabato 11 e domenica 12 aprile, Villa Bombrini ospiterà l'edizione 2026 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”. La manifestazione si concentrerà su esposizioni di creazioni realizzate con i mattoncini Lego e offrirà anche eventi collaterali rivolti a visitatori di tutte le età. L’evento si svolge in due giornate consecutive e si rivolge a un pubblico sia adulto che bambino.