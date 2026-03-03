Sin Terni-Papigno Flashmob e convegno

Mercoledì 11 marzo a Terni si svolgerà un evento dedicato alla campagna “Ecogiustizia subito”, promossa da diverse associazioni tra cui Acli, Arci, Legambiente e Libera. La giornata prevede un flashmob e un convegno per sensibilizzare sull’attuale stato dei 42 Siti di Interesse Nazionale (Sin) ancora in attesa di bonifica. L’iniziativa si terrà nel luogo designato e coinvolgerà vari partecipanti.

Mercoledì 11 marzo farà tappa a Terni la campagna "Ecogiustizia subito", promossa da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera, per porre l'attenzione sui 42 Siti di interesse nazionale (Sin) in attesa di bonifica. "Nei territori più inquinati d'Italia, dove vivono 6 milioni di cittadini e cittadine a cui viene negato il diritto alla salute e a un ambiente salubre – viene detto dagli organizzatori –, il risanamento ambientale procede a passo lentissimo: solo 11 ettari bonificati in media ogni anno, appena il 6% dei suoli e il 2% delle falde. Con questi ritmi, serviranno almeno sessant'anni per concludere gli interventi di risanamento".