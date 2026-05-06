Ex Prysmian operai protagonisti della transizione ecologica

Il “Progetto Persona” entra nella sua seconda fase e coinvolge i lavoratori di Jcoplastic provenienti dalla ex Prysmian. I lavoratori sono stati chiamati a partecipare a nuove iniziative legate alla transizione ecologica, mentre il progetto si sviluppa per favorire una riqualificazione professionale. La fase attuale si concentra sulla formazione e sull'inserimento di questi operai in attività sostenibili, con un focus particolare sulla riqualificazione nel settore ambientale.

Il “Progetto Persona” entra nella seconda fase e coinvolge i lavoratori Jcoplastic provenienti dalla ex F.O.S. Prysmian, oggi inseriti in un percorso di ricollocazione e riconversione produttiva. L’iniziativa punta a coniugare lavoro, sostenibilità e innovazione, mettendo al centro la persona e il ruolo sociale dell’impresa. Dopo la crisi della Fibre Ottiche Sud del gruppo Prysmian, oltre 90 lavoratori sono stati coinvolti in un progetto di rilancio guidato da Jcoplastic, azienda di Battipaglia attiva nella progettazione e produzione di contenitori in plastica. All’interno di questo percorso si inserisce “Forza, Lavoro!”, iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con Virvelle, che affianca formazione e cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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