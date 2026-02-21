Vetro | dati e processi lo rendono l’oro della transizione ecologica

Il settore del vetro sta vivendo una crescita rapida, grazie a un aumento record nella produzione. Tuttavia, la vera sfida riguarda il corretto recupero e separazione dei materiali colorati. La gestione efficace dei rifiuti di vetro diventa fondamentale per alimentare il ciclo di riuso e sostenibilità. Le aziende italiane stanno investendo in nuove tecnologie per migliorare la raccolta differenziata. Questo processo continuerà ad evolversi, spingendo il settore verso un futuro più verde.

Dal record produttivo alla sfida della raccolta per colore. Così il «modello Italia» trasforma il rottame in risorsa infinita per l'industria. Grazie alla struttura duttile ad alte temperature salvaguarda il 100% del materiale di partenza. C'è una filiera industriale in cui l'Italia primeggia in Europa. È quella del vetro, materiale che nel nostro Paese ha smesso da tempo di essere un semplice rifiuto per diventare, ad oggi, il vero oro della transizione ecologica. Tra il costo inferiore della materia prima seconda (Mps), la drastica diminuzione delle emissioni e il massiccio risparmio energetico, il ciclo di recupero del vetro traina l'intero sistema dell'economia circolare.