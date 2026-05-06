Il progetto per la costruzione di un palazzo di 50 appartamenti nell’area dell’ex Pedretti è stato approvato dalla commissione, segnando un primo passo nel percorso che dovrebbe portare all’inizio dei lavori entro la fine dell’anno. La discussione in sede ufficiale si è conclusa con un responso favorevole, aprendo la strada alle fasi successive del procedimento urbanistico. L’intervento riguarda una zona precedentemente destinata a uso industriale, ora interessata da questa proposta edilizia.

Il progetto del palazzo destinato a sorgere nell’area dell’ex Pedretti arriva in commissione e ottiene il primo via libera, segnando così un passo in avanti nel più ampio iter che dovrebbe portare all’avvio dei lavori entro la fine dell’anno. Come già annunciato dal sindaco, l’edificio non supererà più i 25 metri di altezza, restando in linea col contesto circostante. All’interno troveranno spazio circa 50 appartamenti, tre attività commerciali e 63 posti auto interrati: come noto, è previsto un concorso di architettura per ridisegnare la piazza, che si potrà così collegare alla rigenerazione urbana del centro col progetto dell’hub urbano....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Pedretti, ok al progetto. Palazzo da 50 appartamenti

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